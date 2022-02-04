США ввели нові візові санкції проти громадян Білорусі

Державний департамент США оголосив про запровадження візових санкцій стосовно низки громадян Білорусі, відповідальних за репресії проти білоруських спортсменів за кордоном.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява держсекретаря Ентоні Блінкена опублікована на сайті відомства.

Санкції вводяться відповідно до "заборони Хашоггі" - механізму, який адміністрація США запровадила минулого року для протидії транснаціональним репресіям.

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"Сьогоднішні дії спрямовані проти низки громадян Білорусі за їхню причетність до серйозної екстериторіальної контрдисидентської діяльності. Сполучені Штати засуджують усі подібні дії, зокрема спробу насильницької репатріації білоруської олімпійської чемпіонки Крістіни Тимановської під час літніх Олімпійських ігор у Токіо минулого року", - заявив Блінкен.

У Держдепартаменті не назвали імена білорусів, проти яких застосовані обмеження.

Сполучені Штати ще раз підтвердили свою підтримку народу Білорусі та закликали режим Лукашенка припинити репресії проти представників громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, політичної опозиції, спортсменів, студентів, юристів та інших білорусів, а також негайно звільнити всіх політичних в’язнів.

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"Ми продовжимо працювати з міжнародною спільнотою, щоб притягнути до відповідальності винних за репресії та порушення прав людини в Білорусі", - додав Блінкен.

Напередодні Естонія запровадила додаткові санкції проти Білорусі та заборонила транзит нафтопродуктів через свою територію.

Це відбулось після того, як Білорусь запровадила заборону на залізничний транзит через свою територію для групи товарів з Литви.

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