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США ввели новые визовые санкции против граждан Беларуси

Пятница, 4 февраля 2022, 09:52

Государственный департамент США объявил о введении визовых санкций в отношении ряда граждан Беларуси, ответственных за репрессии против белорусских спортсменов за границей.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление госсекретаря Энтони Блинкена опубликовано на сайте ведомства.

Санкции вводятся в соответствии с "запретом Хашогги" - механизмом, который администрация США ввела в прошлом году для противодействия транснациональным репрессиям.

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"Сегодняшние действия направлены против ряда граждан Беларуси за их причастность к серьезной экстерриториальной контрдиссидентской деятельности. Соединенные Штаты осуждают все подобные действия, в частности попытку насильственной репатриации белорусской олимпийской чемпионки Кристины Тимановской во время летних Олимпийских игр".

В Госдепартаменте не назвали имена белорусов, против которых были применены ограничения.

Соединенные Штаты еще раз подтвердили свою поддержку народу Беларуси и призвали Лукашенко прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов, а также немедленно освободить всех политических заключенных.

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"Мы продолжим работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных за репрессии и нарушения прав человека в Беларуси", - добавил Блинкен.

Накануне Эстония ввела дополнительные санкции против Беларуси и запретила транзит нефтепродуктов через свою территорию.

Это произошло после того, как Беларусь ввела запрет на железнодорожный транзит через свою территорию для группы товаров из Литвы.

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