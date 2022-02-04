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Четыре человека погибли под лавиной в Австрии

Пятница, 4 февраля 2022, 18:07

Четыре человека погибли в результате схода лавины в Альпах у швейцарско-австрийской границы.

Об этом Kurier, сообщает "Европейская правда".

Лавина сошла около 13:00 в австрийском городе Шписс, недалеко от швейцарской границы в провинции Тироль.

Еще один человек получил травмы, пострадавшего доставили в больницу. Личности и национальность четырех погибших не раскрываются.

По состоянию на пятницу зафиксировано, по меньшей мере, 50 отдельных лавин, сообщили чиновники.

Напомним, польским спасателям пришлось поднимать вертолет для помощи украинке, которая без должной подготовки поднялась высоко в горы и потом не смогла ни двигаться дальше, ни вернуться.

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Австрія инциденты

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