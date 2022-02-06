Росія зібрала на кордоні з Україною 70% необхідних для вторгнення військ - Reuters

Росія має в своєму розпорядженні приблизно 70% бойової могутності, яка, на її думку, буде потрібна для повномасштабного вторгнення в Україну, і відправляє додаткові батальйонні тактичні групи до кордону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Співрозмовники агентства заявили, що за останні два тижні кількість батальйонних тактичних груп у прикордонному районі збільшилася з 60 до 83 станом на п'ятницю, і ще 14 перебувають у дорозі.

Щодо термінів вторгнення, то, за словами офіційних осіб, пік замерзання землі, як очікується, досягне 15 лютого, що дозволить російським військовим частинам механізований транзит бездоріжжям. Такі умови продовжаться до кінця березня.

Офіційні особи США не надали доказів, що підтверджують їх оцінку російських сил.

Вашингтон вважає, що Росія може обрати інші варіанти, окрім повномасштабного вторгнення, включаючи обмежене вторгнення, і не вірить, що президент Путін ухвалив остаточне рішення. Але вони сказали, що Путін створює силу, яка може реалізувати усі сценарії.

За словами офіційних осіб США, якщо Росія вторгнеться до Києва, столиця може впасти протягом кількох днів.

За словами одного з офіційних осіб, повномасштабне вторгнення призведе до великих жертв. Україна може втратити від 5 000 до 25 000 військовослужбовців, у той час як втрати російських військ можуть становити від 3000 до 10 000, а втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 000 до 50 000, за оцінками США, сказав чиновник.

Повномасштабне вторгнення також спровокує втечу мільйонів біженців та внутрішньо переміщених осіб до Європи, вважають у Вашингтоні.

Нагадаємо, в Україну прибув черговий, вже восьмий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.

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