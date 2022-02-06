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В Україну прибув черговий літак з військовою допомогою від США

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Неділя, 6 лютого 2022, 10:01

В Україну прибув черговий, вже восьмий літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twittrer міністр оборони Олексій Резніков.

"Восьмий птах прилетів до Києва! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших Збройних сил становить 86 тонн!" - написав він.

За словами міністра, з 22 січня партнери зі США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів.

Нагадаємо, Канада відправила до України літак із вантажем нелетального озброєння та інструкторами.

Нагадаємо, 18 січня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час спільного брифінгу зі своїм колегою Дмитром Кулебою запевнила, що уряд її країни найближчим часом прийме рішення про надання Києву летального озброєння. 

Проте вже за тиждень, 26 січня, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що зброї не надасть, натомість оголосив про збільшення фінансової допомоги в межах існуючих програм, додаткову передачу засобів захисту для військовослужбовців, а також розширення тренувальної місії канадських військових Unifier.

Більше про це у статті: Трюдо передумав: чому Канада досі не надала Україні летальну зброю.

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