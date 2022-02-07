Байден поговорив з Макроном перед його зустріччю з Путіним
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном напередодні його візиту до Москви.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Білому домі.
"Лідери обговорили поточні дипломатичні зусилля та зусилля зі стримування у відповідь на продовження військового нарощування Росії на кордонах України та підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України" - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, команди президентів залишатимуться на зв’язку та продовжуватимуть консультації з союзниками та партнерами, зокрема з Україною.
Макрон відвідає Москву 7 лютого, після чого наступного дня приїде в Київ.
Перед візитом він заявив, що що безпека та суверенітет України не можуть бути предметом компромісу у переговорах із Росією.
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