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Байден поговорил с Макроном перед его встречей с Путиным

Понедельник, 7 февраля 2022, 07:44

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном в преддверии его визита в Москву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Белом доме.

"Лидеры обсудили текущие дипломатические и сдерживающие усилия в ответ на продолжение военного наращивания России на границах Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" - говорится в сообщении.

Как отмечается, команды президентов будут оставаться на связи и будут продолжать консультации с союзниками и партнерами, в частности, с Украиной.

Макрон посетит Москву 7 февраля, после чего на следующий день приедет в Киев.

Перед визитом он заявил, что безопасность и суверенитет Украины не могут являться предметом компромисса в переговорах с Россией.

О ситуации на границе и возможных сценариях действий РФ читайте в статье Украинской правды - Какие перспективы большой войны в Украине?

Читайте и смотрите также интервью с бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным: Блицкриг на всю Украину невозможен, но по отношению к Киеву в Кремле есть сценарий.

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Байден Макрон Российский кризис

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