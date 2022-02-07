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Кандидат у президенти Франції за те, щоб погодитись ніколи не приймати Україну в НАТО

Понеділок, 7 лютого 2022, 11:57

Кандидат у президенти Франції Ерік Земмур, якого відносять до крайнього правого спектра, заявив, що задля збереження миру Захід має погодитися на вимогу президента РФ Владіміра Путіна ніколи не приймати Україну в НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Sud Ouest.

Ерік Земмур вважає претензії Путіна "повністю законними". Російський президент - "патріот, він законно захищає інтереси Росії", заявив він.

Це стосується, зокрема, питання нерозширення НАТО на Україну, додав Земмур.

За словами кандидата, "нам потрібна мирна угода, і для цього є проста умова: зобов'язатися, щоб Україна ніколи не входила до НАТО".

Земмур оцінив поїздку президента Франції Еммануеля Макрона як правильний хід, але запізнілий.

"Еммануель Макрон втратив кілька хороших ідей. Прийом Владіміра Путіна у Версалі був гарною ініціативою, але, як завжди, він все зіпсував, тому що робить все навпаки" - сказав кандидат.

Раніше Земмур заявив, що вважає однією з причин для Франції залишатися членом НАТО те, що таким чином вона зможе у майбутньому блокувати членство України.

Про Еріка Земмура читайте детальніше у статті Фанат Путіна, ворог мігрантів: хто такий Ерік Земмур і чому він може кинути виклик Макрону.

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Франція Україна-НАТО

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