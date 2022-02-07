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Кандидат в президенты Франции – за то, чтобы согласиться никогда не принимать Украину в НАТО

Понедельник, 7 февраля 2022, 11:57

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, которого относят к крайнему правому спектру, заявил, что для сохранения мира Запад должен согласиться с требованием президента РФ Владимира Путина никогда не принимать Украину в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Sud Ouest.

Эрик Земмур считает претензии Путина "полностью законными". Российский президент - "патриот, он законно защищает интересы России", заявил он.

Это касается, в частности, вопроса нерасширения НАТО на Украину, добавил Земмур.

По словам кандидата, "нам нужно мирное соглашение, и для этого есть простое условие: обязаться, чтобы Украина никогда не входила в НАТО".

Земмур оценил поездку президента Франции Эммануэля Макрона как правильный ход, но запоздалый.

"Эммануэль Макрон потерял несколько хороших идей. Прием Владимира Путина в Версале был хорошей инициативой, но, как всегда, он все испортил, потому что делает все наоборот", - сказал кандидат.

Ранее Земмур заявил, что считает одной из причин для Франции оставаться членом НАТО то, что таким образом она сможет в будущем блокировать членство Украины.

Об Эрике Земмуре читайте подробнее в статье Фанат Путина, враг мигрантов: кто такой Эрик Земмур и почему он может бросить вызов Макрону.

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Франция Украина-НАТО

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