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Азербайджан повернув Вірменії вісьмох військовополонених 

Понеділок, 7 лютого 2022, 13:32

Азербайджан звільнив вісьмох вірменських військовополонених та передав їх Єревану за підсумком посередництва ЄС і Франції.

Про це повідомили президент Франції Еммануель Макрон та голова Європейської ради Шарль Мішель, пише "Європейська правда".

"Вісім затриманих вірменів було звільнено Азербайджаном і перевезено з Баку до Єревану. Вони об'єднаються зі своїми сім'ями, з якими були розлучені на кілька місяців. Дякуємо нашим дипломатам, а також нашим солдатам, які брали участь у цій операції", - заявив Еммануель Макрон у Twitter.

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Шарль Мішель зазначив у Twitter, що звільнення затриманих є ще однією ознакою позитивних подій після зустрічі з Еммануелем Макроном, президентом Азербайджану та прем’єром Вірменії.

Макрон додав, що Франція направила літак, щоб забрати звільнених вірменських ув'язнених.

Частину з переданих вірмен було затримано 16 листопада 2021 року в районі кордону двох країн.

Питання про повернення військовополонених було порушено на онлайн-зустрічі 4 лютого президента Азербайджану Ільхама Алієва, прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, президента Франції Еммануеля Макрона та голови Євроради Шарля Мішеля.

Наприкінці грудня повідомлялося, що Азербайджан за посередництва Угорщини передав Вірменії ще п'ятьох вірменських військовослужбовців, які потрапили в полон під час зіткнень на кордоні в Сюнік 16 листопада. 

Наразі кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані, що приводить до конфліктів та збройних сутичок. 

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Вірменія Азербайджан

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