Болгарія незабаром може скасувати COVID-перепустки

У Болгарії можуть скасувати так звану "зелену перепустку" до березня, оскільки її політична ціна стає занадто високою для нового уряду.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Радник прем'єр-міністра з питань пандемії професор Радка Аргірова прогнозує, що пік активності "Омікрону" в Болгарії припаде на період з 8 по 10 лютого, після чого "зелений сертифікат" може бути скасовано.

Вірусолог повідомила, що "зелену перепустку" скасують, коли кількість зайнятих ліжок у реанімаціях впаде нижче 5%. Вона сказала, що це може статися протягом наступних шести тижнів.

Дані минулого тижня показують зниження кількості нових інфекцій майже до 8000 на день. Проте реальне число може бути втричі вищим, оскільки більшість заражених не проходять тестування.

Болгарія має найнижчий відсоток вакцинованих громадян ЄС (30%) і посідає друге місце за кількістю смертей від COVID душу населення у світі після Перу.

Причини ситуації включають серйозні політичні помилки, широку недовіру до установ, фейкові новини у соціальних мережах та скептичне ставлення лікарів до вакцин.

В результаті сьогодні померли майже 34 000 людей при населенні в 6,6 мільйона осіб, що становить понад 0,5% населення Болгарії.

Уряд оголосив, що скасує перепустки, коли Болгарія досягне 60% вакцинації або буде зайнято лише 5% ліжок інтенсивної терапії. Перша мета недосяжна, а друга припускає політичні інтерпретації.

За даними Міністерства охорони здоров'я, у Болгарії є 2060 ліжок для інтенсивної терапії та майже 1500 ліжок для штучної вентиляції легень. Це дозволяє скасувати "зелену перепустку" при досягненні 100 зайнятих ліжок у реанімації, тоді як нині їхня кількість становить 560. Перші чотири хвилі пандемії показали, що ресурсів вистачить лише на 900 повних ліжок.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди