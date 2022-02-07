Болгария в скором времени может отменить COVID-пропуска

В Болгарии могут отменить так называемый "зеленый пропуск" к марту, поскольку его политическая цена становится слишком высокой для нового правительства.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Советник премьер-министра по вопросам пандемии профессор Радка Аргирова прогнозирует, что пик активности "Омикрона" в Болгарии придется на период с 8 по 10 февраля, после чего "зеленый сертификат" может быть отменен.

Вирусолог сообщила, что "зеленый пропуск" отменят, когда количество занятых коек в реанимациях упадет ниже 5%. Она сказала, что это может произойти в течение следующих шести недель.

Данные за прошлую неделю показывают снижение числа новых инфекций почти до 8000 в день. Однако реальное число может быть в три раза выше, поскольку большинство зараженных не проходят тестирование.

Болгария имеет самый низкий процент вакцинированных граждан в ЕС (30%) и занимает второе место по количеству смертей от COVID на душу населения после Перу.

Причины ситуации включают серьезные политические ошибки, широкое недоверие к учреждениям, фейковые новости в социальных сетях и скептическое отношение врачей к вакцинам.

В результате на сегодняшний день умерли почти 34 000 человек при населении в 6,6 миллиона человек, что составляет более 0,5% населения Болгарии.

Правительство объявило, что отменит пропуск, когда Болгария достигнет 60% вакцинации или будет занято только 5% коек интенсивной терапии. Первая цель недостижима, а вторая допускает политические интерпретации.

По данным Министерства здравоохранения, в Болгарии имеется 2060 коек для интенсивной терапии и почти 1500 коек для искусственной вентиляции легких. Это позволяет отменить "зеленый пропуск" при достижении 100 занятых коек в реанимации, тогда как в настоящее время их число составляет 560. Первые четыре волны пандемии показали, что ресурсов хватит только на 900 полных коек.

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