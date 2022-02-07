Подразделение НАТО в Эстонии провело большие зимние учения
Понедельник, 7 февраля 2022, 14:45
В течение прошлой недели в Эстонии на севере страны провели учения около 1400 военных НАТО.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении пресс-службы.
Маневры стали крупнейшими зимними учениями для группы усиленного передового присутствия Альянса (enhanced Forward Presence Battlegroup) в Эстонии.
С 29 января по 6 февраля британские, французские и эстонские военные отрабатывали различные задачи в суровых зимних условиях, включавшие стрельбы, мероприятия по борьбе с танками, патрулирование, инженерные работы и отражение атаки по смоделированному сценарию.
Группа усиленно передового присутствия НАТО в Эстонии возглавляется танковым подразделением из Британии, в ее состав входят также французские и датские военные на ротационной основе; свой вклад вносит также Исландия.
Аналогичные подразделения в Латвии, Литве и Польше возглавляют Канада, Германия и США соответственно. Все группы интегрируются с местными военными для максимальной слаженности.
Как сообщалось, НАТО рассматривает возможность дополнительного увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польши, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды