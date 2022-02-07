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Глава МЗС Німеччини у Києві: ми готові до економічних втрат у разі впровадження санкцій проти РФ

Понеділок, 7 лютого 2022, 18:01

Німеччина готова нести високу економічну ціну у випадку запровадження нових санкцій проти РФ у разі її вторгнення в Україну.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на брифінгу у Києві, пише "Європейська правда"

"Ми намагаємося продовжити діалог з РФ, тому разом із США і НАТО дали письмові відповіді, в яких чітко дали розуміти, що від Москви зараз залежить зменшення напруженості. І чітко було сказано, що будуть наслідки, якщо дійде до нової агресії проти України. З огляду на тісні зв'язки з партнерами моєї країни, ми також готові понести високу економічну ціну, адже йдеться про безпеку України", - сказала Бербок.

Міністр наголосила, що Німеччина беззастережно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і зробить все можливо, щоб не сталася подальша ескалація.

"Тому ми запланували низку жорстких заходів проти РФ, Ці санкції є безпрецедентними і скоординованими з усіма партнерами", - додала Бербок.

Раніше повідомлялося, що посольство України у Німеччині звернулося із офіційним листом до німецького уряду, в якому просить надати оборонне озброєння і перераховує конкретний список необхідного.

Читайте більше про дискусії у Німеччині на цю тему: Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України

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