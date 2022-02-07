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Глава МИД Германии в Киеве: мы готовы к экономическим потерям в случае введения санкций против РФ

Понедельник, 7 февраля 2022, 18:01

Германия готова нести высокую экономическую цену в случае введения новых санкций против РФ в случае ее вторжения в Украину.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на брифинге в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Мы пытаемся продолжить диалог с РФ, поэтому вместе с США и НАТО дали письменные ответы, в которых четко дали понимать, что от Москвы сейчас зависит уменьшение напряженности. И ясно было сказано, что будут последствия, если дойдет до новой агрессии против Украины. Учитывая тесные связи с партнерами моей страны, мы также готовы понести высокую экономическую цену, ведь речь идет о безопасности Украины", - сказала Бербок.

Министр подчеркнула, что Германия безоговорочно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и сделает все возможное, чтобы не произошла дальнейшая эскалация.

"Поэтому мы запланировали ряд жестких мер против РФ. Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами", - добавила Бербок.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Германии обратилось с официальным письмом к немецкому правительству, в котором просит предоставить оборонное вооружение и перечисляет конкретный список необходимого.

Читайте больше о дискуссиях в Германии на эту тему: Немецкое оружие для Киева: как давление СМИ заставляет Берлин менять политику по Украине

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Германия Россия Российский кризис

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