Українські дипломати стверджують, що Росія не є повноправним членом ООН

Чи є Росія членом ООН? Жодних публічних рішень про вступ РФ до цієї організації немає, до того ж у секретаріаті ООН відмовляються відкрити "таємні" документи з цього приводу.

Постійним членом Радбезу за документами досі є не РФ, а... Радянський союз. Однак у 1991 році в Радбезі ООН вирішили заплющити очі на порушення статуту організації і дозволили Росії сісти за стіл – що, втім, ще не зробило її членство законним.

Про те, як це склалося і чого чекати, редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко поговорив з послом Сергієм Кислицею, постпредом України при ООН. Дискусію можна подивитися у відеоформаті на нашому Youtube-каналі.

Текстова версія розмови – у матеріалі Росія фальсифікує своє членство в Радбезі та в ООН? Детально про звинувачення України.

Про що говорив Сергій Кислиця:

За словами посла, під час створення Організації Об’єднаних Націй на Статуті ООН поставили підписи 50 держав-засновниць, серед них: Радянський союз, Українська РСР, Білоруська РСР. А от підпису РСФСР, тобто Радянської Росії – немає. Хоча на той час існувало окреме міністерство закордонних справ саме Росії як республіки-члена Радянського союзу, тобто вони могли бути учасником процесу – але не були.

Кислиця згадав ще один нюанс. На останньому у 1991 році засіданні Радбезу ООН, де СРСР був головуючою країною, представників країн-членів Радбезу поінформували, що до секретаріату ООН надійшов лист президента РФ Бориса Єльцина про те, що Росія має намір бути країною-продовжувачем Союзу в ООН та у Раді безпеки. Проте Статут ООН передбачає окрему процедуру прийняття нових держав до ООН і членства в Радбезі.

Постпред України при ООН наводить приклад Федеративної Республіки Югославія. Вона, як і СРСР, була серед держав-засновників ООН. На початку 1990-х Югославська федерація розвалилася, на її теренах з’явилася низка нових держав. Нова Югославія хотіла оголосити себе правонаступницею Югославської федерації – знову ж таки, рівно так, як це зробила Росія. Але їй члени Радбезу, у тому числі РФ, сказали, що потрібно проходити усю процедуру.

"РФ каже, що вона є постійним членом Радбезу ООН – а це особливий статус, який, наприклад, дає право накладати вето. Перелік держав, що є постійними членами РБ, прямо прописаний у Статуті ООН: це Китай, Франція, Радянський союз, Велика Британія та США".

Більше про це і про те, чому Росії дозволили порушити фундаментальні правила Організації Об’єднаних Націй, дивіться у нашому відео, а також читайте у матеріалі Сергія Сидоренка Росія фальсифікує своє членство в Радбезі та в ООН? Детально про звинувачення України.