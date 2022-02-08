Украинские дипломаты утверждают, что Россия не является полноправным членом ООН

Как Украина собирается реагировать на незаконность членства России в ООН

Является ли Россия членом ООН? Никаких публичных решений о вступлении РФ в эту организацию нет, к тому же в секретариате ООН отказываются открыть "секретные" документы на этот счет.

Постоянным членом Совбеза по документам до сих пор является не РФ, а... Советский союз. Однако в 1991 году в Совбезе ООН решили закрыть глаза на нарушение устава организации и разрешили России сесть за стол – что, впрочем, еще не сделало ее членство законным.

О том, как так сложилось и чего ждать, редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко поговорил с послом Сергеем Кислицей, постпредом Украины при ООН. Дискуссию можно посмотреть в видеоформате на нашем YouTube-канале.

Текстовая версия разговора – в материале Россия фальсифицирует свое членство в Совбезе и ООН? Подробно об обвинениях Украины.

О чем говорил Сергей Кислица:

По словам посла, при создании Организации Объединенных Наций в Уставе ООН поставили подписи 50 государств-учредителей, среди них: Советский союз, Украинская ССР, Белорусская ССР. А вот подписи РСФСР, то есть Советской России – нет. Хотя в то время было отдельное министерство иностранных дел именно России как республики-члена Советского союза, то есть они могли быть участником процесса – но не были.

Кислица упомянул еще один нюанс. На последнем в 1991 году заседании Совбеза ООН, где СССР являлся председательствующей страной, представителей стран-членов Совбеза проинформировали, что в секретариат ООН поступило письмо президента РФ Бориса Ельцина о том, что Россия намерена быть страной-продолжателем Союза в ООН и в Совбезе. Хотя Устав ООН предусматривает отдельную процедуру принятия новых государств в ООН и членства в Совбезе.

Постпред Украины при ООН приводит пример Федеративной Республики Югославия. Она, как и СССР, была среди государств-основателей ООН. В начале 1990-х Югославская федерация развалилась, на ее территории появился ряд новых государств. Новая Югославия хотела объявить себя правопреемницей Югославской федерации – опять же ровно так, как это сделала Россия. Но ей члены Совбеза, в том числе РФ, сказали, что нужно проходить всю процедуру.

"РФ говорит, что она является постоянным членом Совбеза ООН – а это особый статус, который, например, дает право налагать вето. Перечень государств, являющихся постоянными членами СБ, прямо прописан в Уставе ООН: это Китай, Франция, Советский союз, Великая Великобритания и США".

Больше об этом и о том, почему России позволили нарушить фундаментальные правила Организации Объединенных Наций, смотрите в нашем видео, а также читайте в материале Сергея Сидоренко Россия фальсифицирует свое членство в Совбезе и ООН? Подробно об обвинении Украины.