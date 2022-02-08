Київ розраховує на підтримку Австрією та Чехією європейської перспективи України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що Австрія і Чехія підтримають європейську перспективу України, підписавши відповідні декларації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Урядовий портал за результатами зустрічі прем’єра з главами МЗС Австрії, Чехії та Словаччини.

Як зауважив прем’єр-міністр, підписання на рівні глав держав і урядів спільних декларацій про європейську перспективу України стане чітким сигналом, що проєвропейські реформи у нашій державі заслуговують на підтримку всіх країн-членів ЄС.

У зв’язку з цим Денис Шмигаль подякував Словаччині за підписання відповідної декларації й висловив сподівання, що невдовзі європейську інтеграцію офіційно підтримають й Чехія з Австрією.

Міністри закордонних справ під час зустрічі запевнили, що Австрія, Словаччина й Чехія повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, вже сім країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії, Словаччина, Хорватія та Словенія.

Як писала ЄвроПравда, Володимир Зеленський зробив пріоритетною нову тактику зближення України з Євросоюзом. Він проводить кампанію зі збору зобов’язань від держав-членів ЄС про підтримку ними членства України.

Детальніше про це у статті: Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

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