Киев рассчитывает на поддержку Австрией и Чехией европейской перспективы Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что Австрия и Чехия поддержат европейскую перспективу Украины, подписав соответствующие декларации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает правительственный портал по результатам встречи премьера с главами МИД Австрии, Чехии и Словакии.

Как отметил премьер-министр, подписание на уровне глав государств и правительств совместных деклараций о европейской перспективе Украины станет четким сигналом, что проевропейские реформы в нашем государстве заслуживают поддержки всех стран-членов ЕС.

В этой связи Денис Шмыгаль поблагодарил Словакию за подписание соответствующей декларации и выразил надежду, что вскоре европейскую интеграцию официально поддержат и Чехия с Австрией.

Министры иностранных дел на встрече заверили, что Австрия, Словакия и Чехия полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, уже семь стран ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, страны Балтии, Словакия, Хорватия и Словения.

Как писала Европравда, Владимир Зеленский сделал приоритетной новую тактику сближения Украины с Евросоюзом. Он проводит кампанию по сбору обязательств от государств-членов ЕС о поддержке членства Украины.

Подробнее об этом в статье: Промежуточная интеграция: как решить вопросы членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

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