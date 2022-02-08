Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Киев рассчитывает на поддержку Австрией и Чехией европейской перспективы Украины

Вторник, 8 февраля 2022, 12:37

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что Австрия и Чехия поддержат европейскую перспективу Украины, подписав соответствующие декларации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает правительственный портал по результатам встречи премьера с главами МИД Австрии, Чехии и Словакии.

Как отметил премьер-министр, подписание на уровне глав государств и правительств совместных деклараций о европейской перспективе Украины станет четким сигналом, что проевропейские реформы в нашем государстве заслуживают поддержки всех стран-членов ЕС.

В этой связи Денис Шмыгаль поблагодарил Словакию за подписание соответствующей декларации и выразил надежду, что вскоре европейскую интеграцию официально поддержат и Чехия с Австрией.

Министры иностранных дел на встрече заверили, что Австрия, Словакия и Чехия полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, уже семь стран ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, страны Балтии, Словакия, Хорватия и Словения.

Как писала Европравда, Владимир Зеленский сделал приоритетной новую тактику сближения Украины с Евросоюзом. Он проводит кампанию по сбору обязательств от государств-членов ЕС о поддержке членства Украины.

Подробнее об этом в статье: Промежуточная интеграция: как решить вопросы членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія Чехия

Статьи

Угрозы Лукашенко: что стоит за словами о "ракетных ударах" по Украине

Лукашенко грозится помочь РФ в атаке на Киев, в том числе через "ракетные удары". Насколько стоит беспокоиться из-за угроз белорусского диктатора? (укр.)
8 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Россия фальсифицирует свое членство в ООН и Совбезе? Подробно об обвинениях Украины

Есть большие сомнения, что Россия вообще является членом ООН. Никаких публичных решений о вступлении РФ нет, а секретариат ООН отказывается открыть "секретные" документы на этот счет (укр.)
8 февраля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Конец пророссийского пути: как сторонники ЕС и НАТО вернули власть в Черногории

Пророссийское правительство Черногории отправилось в отставку. Впрочем, политический кризис еще далёк от завершения, и это дает "друзьям Путина" шанс на реванш (укр.)
7 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда