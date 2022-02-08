Польща відклала обов’язкову вакцинацію вчителів, поліцейських і військових 

Міністерство охорони здоров'я Польщі заявило у вівторок, відкладає на невизначений термін дедлайн 1 березня, встановлений для повної вакцинації вчителів та службовців силових структур.

Про це заявив офіційний представник польського МОЗу Войцех Андрусевич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Минулого року уряд Польщі заявив, що вчителі, медики, поліцейські, службовці збройних сил та пожежники мають пройти вакцинацію до 1 березня, якщо хочуть продовжувати виконувати свою роботу.

Втім, Андрусевич заявив, що ця мета не може бути досягнута за нинішніх темпів вакцинації, тому вимога залишається чинною лише для медичного персоналу.

Польща переживає п'яту хвилю пандемії: у вівторок в країні було зареєстровано майже 36 тисяч нових випадків коронавірусу та майже 290 смертей, пов'язаних із COVID-19.

Близько 57% 38-мільйонного населення країни повністю щеплені.

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