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Польша отложила обязательную вакцинацию учителей, полицейских и военных

Вторник, 8 февраля 2022, 14:42

Министерство здравоохранения Польши заявило во вторник, что откладывает на неопределенный срок дедлайн 1 марта, установленный для полной вакцинации учителей и служащих силовых структур.

Об этом заявил официальный представитель польского Минздрава Войцех Андрусевич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

В прошлом году правительство Польши заявило, что учителя, медики, полицейские, служащие вооруженных сил и пожарные должны пройти вакцинацию до 1 марта, если хотят продолжать свою работу.

Впрочем, Андрусевич заявил, что эта цель не может быть достигнута при нынешних темпах вакцинации, поэтому требование остается действительным только для медицинского персонала.

Польша переживает пятую волну пандемии: во вторник в стране было зарегистрировано почти 36 тысяч новых случаев коронавируса и около 290 смертей, связанных с COVID-19.

Около 57% 38-миллионного населения страны полностью привиты.

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Польша Коронавирус Вакцины

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