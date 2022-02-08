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Україна отримала польовий шпиталь від Естонії та Німеччини

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Вівторок, 8 лютого 2022, 15:15

Естонія за співфінансування Німеччини 8 лютого передала Збройним Силам України мобільний польовий шпиталь Role 2. 

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України, пише "Європейська правда".

У церемонії підписання договору дарування на військово-морській базі Сил оборони Естонії взяли участь міністр оборони Естонії Калле Лаанет, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр та посол Німеччини в Естонії Крістіне Хохман.

 

Українській делегації було урочисто передано символічний ключ від мобільного польового шпиталю.

"Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надає Німеччина та Естонія в лікуванні наших поранених та в сфері військової медицини. Разом з тим ми б хотіли, щоб поранених було менше, а тому сподіваємося, що разом з цією допомогою будуть розблоковані закупівлі зброї для України в Агенції НАТО з підтримки та постачання", - зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Україні передано мобільний польовий шпиталь Role 2 виробництва Естонії для прискореного розгортання та використання в польових умовах, який забезпечує надання медичної допомоги на рівні бригади. Усі модулі потребують 20 хвилин часу на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового шпиталю.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт раніше заявляла, щ​​о співфінансування Німеччини складає 5,3 млн євро.

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Німеччина Естонія Російська криза

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