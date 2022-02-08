Прем’єр Британії призначив євроскептика-консерватора міністром у справах Brexit

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон призначив євроскептика-консерватора Джейкоба Різ-Могга на новостворену роль "міністра з можливостей Brexit",.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Різ-Могг, який раніше був спікером Палати громад, також візьме на себе відповідальність за "ефективність уряду" в офісі кабінету міністрів. Він залишиться в Кабміні як державний міністр.

Він бере на себе частину діяльності, якою займався Девід Фрост, який пішов у відставку з посади міністра з питань Brexit у грудні.

Фрост мав заперечення з приводу підвищення податків, окремих аспектів "озеленення" економіки, а фінальним поштовхом для нього стало рішення кабінету Джонсона повертатися до обмежень для боротьби з епідемією коронавірусу.

Частину обов’язків Фроста, включаючи переговори з ЄС, взяла на себе міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Минулого тижня перший міністр Північної Ірландії Пол Гіван подав у відставку на знак протесту проти правил торгівлі після Brexit.

Раніше повідомлялося, що понад 60% виборців у Британії вважають, що Brexit відбувся погано або гірше, ніж вони очікували.

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