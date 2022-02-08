Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прем’єр Британії призначив євроскептика-консерватора міністром у справах Brexit

Вівторок, 8 лютого 2022, 17:14

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон призначив євроскептика-консерватора Джейкоба Різ-Могга на новостворену роль "міністра з можливостей Brexit",.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Різ-Могг, який раніше був спікером Палати громад, також візьме на себе відповідальність за "ефективність уряду" в офісі кабінету міністрів. Він залишиться в Кабміні як державний міністр.

Він бере на себе частину діяльності, якою займався Девід Фрост, який пішов у відставку з посади міністра з питань Brexit у грудні.

Фрост мав заперечення з приводу підвищення податків, окремих аспектів "озеленення" економіки, а фінальним поштовхом для нього стало рішення кабінету Джонсона повертатися до обмежень для боротьби з епідемією коронавірусу. 

Частину обов’язків Фроста, включаючи переговори з ЄС, взяла на себе міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Минулого тижня перший міністр Північної Ірландії Пол Гіван подав у відставку на знак протесту проти правил торгівлі після Brexit.

Раніше повідомлялося, що понад 60% виборців у Британії вважають, що Brexit відбувся погано або гірше, ніж вони очікували.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Brexit Велика Британія

Статті

Погрози Лукашенка: що стоїть за словами про "ракетні удари" по Україні

Лукашенко погрожує допомогти РФ у атаці на Київ, у тому числі "ракетними ударами". Наскільки варто непокоїтися погрозами білоруського диктатора?
8 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Росія фальсифікує своє членство в ООН та Радбезі? Детально про звинувачення України

Є великі сумніви, що Росія взагалі є членом ООН. Жодних публічних рішень про вступ РФ немає, а секретаріат ООН відмовляється відкрити "таємні" документи з цього приводу.
8 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Кінець проросійського шляху: як прибічники ЄС та НАТО повернули владу в Чорногорії

Проросійський уряд Чорногорії відправили у відставку. Втім, політична криза ще далека до завершення, і це дає "друзям Путіна" шанс на реванш.
7 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда