Прем’єр Британії призначив євроскептика-консерватора міністром у справах Brexit
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон призначив євроскептика-консерватора Джейкоба Різ-Могга на новостворену роль "міністра з можливостей Brexit",.
Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".
Різ-Могг, який раніше був спікером Палати громад, також візьме на себе відповідальність за "ефективність уряду" в офісі кабінету міністрів. Він залишиться в Кабміні як державний міністр.
Він бере на себе частину діяльності, якою займався Девід Фрост, який пішов у відставку з посади міністра з питань Brexit у грудні.
Фрост мав заперечення з приводу підвищення податків, окремих аспектів "озеленення" економіки, а фінальним поштовхом для нього стало рішення кабінету Джонсона повертатися до обмежень для боротьби з епідемією коронавірусу.
Частину обов’язків Фроста, включаючи переговори з ЄС, взяла на себе міністр закордонних справ Ліз Трасс.
Минулого тижня перший міністр Північної Ірландії Пол Гіван подав у відставку на знак протесту проти правил торгівлі після Brexit.
Раніше повідомлялося, що понад 60% виборців у Британії вважають, що Brexit відбувся погано або гірше, ніж вони очікували.
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