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Премьер Британии назначил евроскептика-консерватора министром по делам Brexit

Вторник, 8 февраля 2022, 17:14

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил евроскептика-консерватора Джейкоба Риз-Могга на недавно созданную роль "министра по возможностям Brexit".

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Риз-Могг, ранее бывший спикером Палаты общин, также возьмет на себя ответственность за "эффективность правительства" в офисе кабинета министров. Он останется в Кабмине как государственный министр.

Он берет на себя часть деятельности, которой занимался Дэвид Фрост, ушедший в отставку с должности министра по вопросам Brexit в декабре.

Фрост имел возражение по поводу повышения налогов, отдельных аспектов "озеленения" экономики, а финальным толчком для него стало решение кабинета Джонсона возвращаться к ограничениям для борьбы с эпидемией коронавируса.

Часть обязанностей Фроста, включая переговоры с ЕС, взяла на себя министр иностранных дел Лиз Трасс.

На прошлой неделе первый министр Северной Ирландии Пол Гиван подал в отставку в знак протеста против правил торговли после Brexit.

Ранее сообщалось, что более 60% избирателей в Британии считают, что Brexit прошел плохо или хуже, чем они ожидали.

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Brexit Великобритания

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