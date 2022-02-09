МЗС Британії зазнало потужної кібератаки

Міністерство закордонних справ Британії на початку року стало ціллю потужної кібератаки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Подробиці про інцидент надійшли через тендерну документацію, опубліковану на урядовому сайті, начебто помилково.

З'ясувалося, що фірму з кібербезпеки BAE Systems Applied Intelligence залучили для "термінової підтримки".

Вважається, що невідомі хакери проникли всередину систем МЗС, але були виявлені. У відомстві інцидент не коментують.

"Ми не коментуємо безпеку, але маємо системи для виявлення та захисту від потенційних кіберінцидентів" - заявили в МЗС.

Повідомляється, що хакери не отримали доступу до секретної чи чутливої інформації.

Коли стався інцидент, також невідомо, але контракт завершився 12 січня цього року.

Низку іноземних держав звинувачували у великих шпигунських кампаніях у минулому, включно з Росією та Китаєм, а міністерства закордонних справ ряду держав регулярно стають мішенню кібератак.

Іноземні уряди часто стають мішенню кампаній кібершпигунства з боку інших держав, які шукають доступ до інформації про дипломатію та поточні події.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня хакери атакували сайти низки державних установ України, у тому числі МЗС. СБУ заявила, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Україна заявила, що за атакою стоїть Москва.

26 січня Міністерство закордонних справ України заявило, що на офіційний сайт України Ukraine.ua здійснили кібератаку.