МИД Британии стал целью серьезной кибератаки

Министерство иностранных дел Британии в начале года стало целью мощной кибератаки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Подробности об инциденте поступили из-за тендерной документации, опубликованной на правительственном сайте, вроде бы ошибочно.

Выяснилось, что фирма по кибербезопасности BAE Systems Applied Intelligence была привлечена для "срочной поддержки".

Считается, что неизвестные хакеры проникли внутрь систем МИДа, но были обнаружены. В ведомстве инцидент не комментируют.

"Мы не комментируем безопасность, но есть системы для выявления и защиты от потенциальных киберинцидентов" - заявили в МИД.

Сообщается, что хакеры не получили доступа к секретной или чувствительной информации.

Когда произошел инцидент, неизвестно, но контракт завершился 12 января этого года.

Ряд иностранных государств обвиняли в крупных шпионских кампаниях в прошлом, включая Россию и Китай, а министерства иностранных дел ряда государств регулярно становятся мишенью кибератак.

Иностранные правительства часто становятся мишенью кампаний кибершпионажа со стороны других государств, которые ищут доступ к информации о дипломатии и текущих событиях.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры атаковали сайты ряда государственных учреждений Украины, включая МИД. СБУ заявила, что утечка персональных данных в результате атаки не произошла. Украина заявила, что за атакой стоит Москва.

26 января Министерство иностранных дел Украины заявило, что на официальный сайт Украины Ukraine.ua осуществили кибератаку.