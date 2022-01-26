МЗС заявило про кібернапад на офіційний сайт України 

Міністерство закордонних справ України заявило, що на офіційний сайт України Ukraine.ua здійснили кібератаку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті МЗС України.

Відзначається, що атаку було здійснено в ніч на 26 січня, тому сайт протягом кількох годин був недоступний для користувачів.

Станом на 13.00 доступ до сайту відновлено. Водночас робота з протидії наслідкам кібернападу триває.

"Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу", - зазначили у міністерстві.

Офіційний сайт України Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій про сучасну Україну. Сайт говорить сімома іноземними мовами - англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня хакери атакували сайти низки державних установ України, у тому числі МЗС. СБУ заявила, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

На стартовій сторінці МЗС розмістили повідомлення, зміст якого мав натякати на нібито польський слід зловмисників. Проте особливості тексту польською мовою дозволяють припускати, що ті, хто його писав або перекладав, не дуже добре володіють нею.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин також звернув увагу на недоліки тексту польською мовою та заявив, що перебіг кібератаки на сайти українських держустанов вписується в діяльність РФ проти Заходу.

ЄС і НАТО засудили кібератаку, Євросоюз та Естонія заявили, що нададуть допомогу Україні.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди