Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Європейські банки готуються до потенційних кібератак з Росії

Середа, 9 лютого 2022, 09:54

Європейський центральний банк перебуває у стані готовності через потенційну загрозу кібератак на європейські банки з Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

Європейський центральний банк готує банки до можливої кібератаки з боку Росії на тлі зростання напруженості у відносинах з Україною, повідомили дві особи, обізнані з цим питанням.

Польща створила Війська оборони кіберпростору

Під час пандемії регулятор був зосереджений на звичайних шахрайствах, водночас російська криза навколо України відвернула його увагу на кібератаки, зазначило одне із джерел.

Відзначається, що Європейський центробанк ставив банкам питання щодо їхнього захисту, а самі банки проводили кіберігри, щоб перевірити свою здатність відбивати атаки.

Тим часом Британський національний центр кібербезпеки закликав великі організації зміцнювати свою стійкість до кібербезпеки на тлі поглиблення напруженості навколо України.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня хакери атакували сайти низки державних установ України, у тому числі МЗС. СБУ заявила,  що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Україна заявила, що за атакою стоїть Москва.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія кібербезпека Російська криза

Статті

Чому у Франції легалізували і навіщо борються з "легкими коноплями"

Ринок "легких" конопель у Франції переживає буйний розквіт. Проте правила його регулювання ще досить "зелені".
9 лютого 2022 — RFI

Погрози Лукашенка: що стоїть за словами про "ракетні удари" по Україні

Лукашенко погрожує допомогти РФ у атаці на Київ, у тому числі "ракетними ударами". Наскільки варто непокоїтися погрозами білоруського диктатора?
8 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Росія фальсифікує своє членство в ООН та Радбезі? Детально про звинувачення України

Є великі сумніви, що Росія взагалі є членом ООН. Жодних публічних рішень про вступ РФ немає, а секретаріат ООН відмовляється відкрити "таємні" документи з цього приводу.
8 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда