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Европейские банки готовятся к потенциальным кибератакам из России

Среда, 9 февраля 2022, 09:54

Европейский центральный банк находится в состоянии готовности из-за потенциальной угрозы кибератак на европейские банки из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Европейский центральный банк готовит банки к возможной кибератаке, осуществляемой со стороны России, на фоне роста напряженности в отношениях с Украиной, сообщили два человека, знающих этот вопрос.

Польша создала Войска обороны киберпространства

Во время пандемии регулятор был сосредоточен на обычных мошенничествах, в то время как российский кризис вокруг Украины отвлек его внимание на кибератаки, отметил один из источников.

Отмечается, что Европейский центробанк ставил банкам вопросы их защиты, а сами банки проводили киберигры, чтобы проверить свою способность отражать атаки.

Между тем, Британский национальный центр кибербезопасности призвал крупные организации укреплять свою устойчивость к кибербезопасности на фоне углубления напряженности вокруг Украины.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры атаковали сайты ряда государственных учреждений Украины, включая МИД. СБУ заявила, что утечка персональных данных в результате атаки не произошла. Украина заявила, что за атакой стоит Москва.

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Россия кибербезопасность Российский кризис

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