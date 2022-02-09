МЗС Польщі: немає згоди на те, щоб віддати Україну в сферу впливу Росії

Заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач заявив, що Захід не готовий до компромісів із засадничих питань і не погодиться на те, щоб віддати Україну в створювану Росією сферу впливу.

Про це він сказав в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Заступник міністра запевнив, що зараз ситуація дещо відрізняється від 1938 року зі спробами замирення агресора шляхом поступок.

"Польща активно домагається, щоб не повторити помилок 1930-х років, коли застосовувалася політика поступок, щоб заспокоїти агресивного актора. Ми добре знаємо, що застосування політики поступок в результаті не призводить до миру. Тому існує необхідність твердої політики стосовно Росії", - наголосив Пшидач.

Він також заперечив імовірність того, що Франція чи США можуть таємно піти на поступки Росії.

"Немає згоди, готовності піти на компроміси в засадничих питаннях. Нема згоди на те, щоб віддати Україну в створювані Росією сфери впливу", - наголосив Пшидач.

Він запевнив, що Польща ні за що не погодиться на визнання окупації Криму і Донбасу, навіть якщо це буде готовий зробити Брюссель.

"Але ЄС теж твердо говорить про те, що на це не може бути згоди. Натомість є усвідомлення, що Росія працює над розколом цієї незручної для неї позиції Заходу", - зазначив дипломат.

Заступник глави МЗС Польщі також наголосив на необхідності підтримки України.

"Немає потреби вмирати за Київ, за жодне інше українське місто, українці самі готові боронити свою незалежність. Але вони очікують на нашу підтримку", - сказав він.

Нагадаємо, уряд Польщі ухвалив рішення про передачу Збройним силам України військового обладнання на безоплатній основі.

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