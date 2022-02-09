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МИД Польши: нет согласия на то, чтобы отдать Украину в сферу влияния России

Среда, 9 февраля 2022, 10:24

Заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач заявил, что Запад не готов к компромиссам по основным вопросам и не согласится с тем, чтобы отдать Украину в создаваемую Россией сферу влияния.

Об этом он сказал в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Замминистра заверил, что сейчас ситуация несколько отличается от 1938 года с попытками замирения агрессора путем уступок.

"Польша активно добивается, чтобы не повторить ошибок 1930-х годов, когда применялась политика уступок, чтобы успокоить агрессивного актера. Мы хорошо знаем, что применение политики уступок в результате не приводит к миру. Поэтому существует необходимость жесткой политики в отношении России", - подчеркнул Пшидач.

Он также опроверг вероятность того, что Франция или США могут тайно пойти на уступки России.

"Нет согласия, готовности пойти на компромиссы по основным вопросам. Нет согласия на то, чтобы отдать Украину в создаваемые Россией сферы влияния" - подчеркнул Пшидач.

Он заверил, что Польша ни за что не согласится с признанием оккупации Крыма и Донбасса, даже если это будет готов сделать Брюссель.

"Но ЕС тоже твердо говорит о том, что на это не может быть согласия. В то же время есть осознание, что Россия работает над расколом этой неудобной для нее позиции Запада", - отметил дипломат.

Заместитель главы МИД Польши также отметил необходимость поддержки Украины.

"Нет необходимости умирать за Киев, и ни за какой другой украинский город, украинцы сами готовы защищать свою независимость. Но они ожидают нашей поддержки", - сказал он.

Напомним, правительство Польши приняло решение о передаче Вооруженным силам Украины военного оборудования на безвозмездной основе.

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