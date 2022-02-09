Литва готується приймати потенційних біженців з України на випадок масштабної війни

Уряд Литви готується до потенційного прийому біженців з України на випадок сценаріїв масштабної ескалації.

Як повідомляє LRT, про це сказала міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте на запитання ЗМІ, пише "Європейська правда".

"Важко говорити про якісь конкретні цифри. Але ми прораховуємо різні сценарії і моделюємо ситуації, продумуючи конкретний план дій… Так чи інакше, ми розуміємо, що маємо бути готовими, буде це 3 тисячі чи понад 30 тисяч людей", - зазначила вона.

Зокрема, МВС спрямувало запити у міста, де потенційно можливо було б розмістити біженців, як їм можливо було б забезпечувати базові послуги для проживання, медичну допомогу тощо. У цьому напрямку почали співпрацю також з неурядовими організаціями.

В МВС очікують, що люди з України прибуватимуть в основному через Польщу та через аеропорти.

"Одна з головних задач зараз - продумати роботу реєстраційних центрів, тому що очевидно, що цих людей доведеться реєструвати, надавати їм інформацію, кудись спрямовувати", - зазначила Агне Білотайте.

Вона додала, що для Литви - "питання обов’язку й гідності" допомогти українцям, якщо виникне така ситуація.

В уряді Польщі нещодавно також заявили, що вважають за необхідне готуватись до таких сценаріїв.

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