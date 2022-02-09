Литва готовится принимать потенциальных беженцев из Украины на случай масштабной войны

Правительство Литвы готовится к потенциальному приёму беженцев из Украины на случай масштабной эскалации.

Как сообщает LRT, об этом сказала министр внутренних дел Агне Билотайте, отвечая на вопросы СМИ, пишет "Европейская правда".

"Трудно говорить о каких-то конкретных цифрах. Но мы просчитываем разные сценарии и моделируем ситуации, продумывая конкретный план действий… Так или иначе, мы понимаем, что должны быть готовы, будет это 3 тысячи или более 30 тысяч человек", - отметила она.

В частности, МВД направило запросы городам по поводу того, где потенциально можно было бы разместить беженцев, как им можно было бы обеспечивать базовые услуги для проживания, медицинскую помощь и т.д. В этом направлении начали сотрудничество с неправительственными организациями.

В МВД ожидают, что люди из Украины будут прибывать в основном через Польшу и аэропорты.

"Одна из главных задач сейчас – продумать работу регистрационных центров, потому что очевидно, что этих людей придется регистрировать, предоставлять им информацию, куда-то направлять", - отметила Агне Билотайте.

Она добавила, что для Литвы - "вопрос долга и достоинства" помочь украинцам, если возникнет такая ситуация.

В правительстве Польши недавно также заявили, что считают необходимым готовиться к таким сценариям.