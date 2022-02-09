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Канцлер Німеччини: Москва зрозуміла повідомлення про санкції

Середа, 9 лютого 2022, 20:22

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Москва зрозуміла, що Захід єдиний у своїй рішучості запровадити жорсткі санкції у разі вторгнення в Україну.

Про це він сказав на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Занадто рано говорити про те, що проблеми вирішені. Вони дуже серйозні і будуть залишатися ще якийсь час, тому вони заслуговують на нашу увагу", - сказав Шольц.

Канцлер додав, що Сполучені Штати, Європейський Союз та НАТО діють узгоджено щодо потенційних санкцій, які готуються.

Як відомо, Шольц 14 лютого приїде з візитом до Києва, а наступного дня завітає до Москви. Метою його переговорів буде врегулювання ситуації, спричиненої нарощуванням Росією військ на українському кордоні.

Цього тижня канцлер Німеччини перебуває у США. Він запевнив групу сенаторів США, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущений, якщо Росія вторгнеться в Україну.

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Німеччина Росія санкції

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