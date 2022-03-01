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Генсек НАТО прибув на базу ВПС у Польщі

Вівторок, 1 березня 2022, 11:36

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув у Польщу на базу військово-повітряних сил у Ляську.

Про це повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску, пише "Європейська правда".

"Щойно приземлилися на базі ВПС у Ляську, в Польщі, з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом",  - повідомила вона.

Літак супроводжували винищувачі F-16 з Данії. 

Як повідомлялося, літаки НАТО перейшли на цілодобове патрулювання над країнами Балтії.

У день початку масштабної війни РФ проти України США направили винищувачі F-35 до Литви та Естонії.

Додаткові винищувачі західних членів НАТО перекинули також до Польщі і Румунії.

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Альянс

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