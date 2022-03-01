Генсек НАТО прибув на базу ВПС у Польщі
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув у Польщу на базу військово-повітряних сил у Ляську.
Про це повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску, пише "Європейська правда".
"Щойно приземлилися на базі ВПС у Ляську, в Польщі, з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом", - повідомила вона.
Just landed at Łask air base in #Poland 🇵🇱 with #NATO Secretary General @jensstoltenberg escorted by F-16 jets from #Denmark 🇩🇰 #WeAreNATO pic.twitter.com/zjVz8QuifG— Oana Lungescu (@NATOpress) March 1, 2022
Літак супроводжували винищувачі F-16 з Данії.
Як повідомлялося, літаки НАТО перейшли на цілодобове патрулювання над країнами Балтії.
У день початку масштабної війни РФ проти України США направили винищувачі F-35 до Литви та Естонії.
Додаткові винищувачі західних членів НАТО перекинули також до Польщі і Румунії.