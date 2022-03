Генсек НАТО прибув на базу ВПС у Польщі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув у Польщу на базу військово-повітряних сил у Ляську.

Про це повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску, пише "Європейська правда".

"Щойно приземлилися на базі ВПС у Ляську, в Польщі, з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом", - повідомила вона.

Just landed at Łask air base in #Poland 🇵🇱 with #NATO Secretary General @jensstoltenberg escorted by F-16 jets from #Denmark 🇩🇰 #WeAreNATO pic.twitter.com/zjVz8QuifG