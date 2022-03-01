Генсек НАТО прибыл на базу ВВС в Польше
Вторник, 1 марта 2022, 11:36
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Польшу на базу военно-воздушных сил в Ляске.
Об этом сообщила представитель НАТО Оана Лунгеску, пишет "Европейская правда".
"Только что приземлились на базе ВВС в Ляске, в Польше, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом", - сообщила она.
Just landed at Łask air base in #Poland 🇵🇱 with #NATO Secretary General @jensstoltenberg escorted by F-16 jets from #Denmark 🇩🇰 #WeAreNATO pic.twitter.com/zjVz8QuifG— Oana Lungescu (@NATOpress) March 1, 2022
Как сообщалось, самолеты НАТО перешли на круглосуточное патрулирование стран Балтии.
В день начала масштабной войны РФ против Украины США направили истребители F-35 в Литву и Эстонию.
Дополнительные истребители западных членов НАТО перебросили в Польшу и Румынию.
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