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Генсек НАТО прибыл на базу ВВС в Польше

Вторник, 1 марта 2022, 11:36

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Польшу на базу военно-воздушных сил в Ляске.

Об этом сообщила представитель НАТО Оана Лунгеску, пишет "Европейская правда".

"Только что приземлились на базе ВВС в Ляске, в Польше, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом", - сообщила она.

Как сообщалось, самолеты НАТО перешли на круглосуточное патрулирование стран Балтии.

В день начала масштабной войны РФ против Украины США направили истребители F-35 в Литву и Эстонию.

Дополнительные истребители западных членов НАТО перебросили в Польшу и Румынию.

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