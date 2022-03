Генсек НАТО прибыл на базу ВВС в Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Польшу на базу военно-воздушных сил в Ляске.

Об этом сообщила представитель НАТО Оана Лунгеску, пишет "Европейская правда".

"Только что приземлились на базе ВВС в Ляске, в Польше, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом", - сообщила она.

Just landed at Łask air base in #Poland 🇵🇱 with #NATO Secretary General @jensstoltenberg escorted by F-16 jets from #Denmark 🇩🇰 #WeAreNATO pic.twitter.com/zjVz8QuifG