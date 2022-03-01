Генсек НАТО прибыл на базу ВВС в Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Польшу на базу военно-воздушных сил в Ляске.

Об этом сообщила представитель НАТО Оана Лунгеску, пишет "Европейская правда".

"Только что приземлились на базе ВВС в Ляске, в Польше, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом", - сообщила она.

Как сообщалось, самолеты НАТО перешли на круглосуточное патрулирование стран Балтии.

В день начала масштабной войны РФ против Украины США направили истребители F-35 в Литву и Эстонию.

Дополнительные истребители западных членов НАТО перебросили в Польшу и Румынию.