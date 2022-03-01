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Президент Румунії - за інтеграцію в ЄС України, Молдови та Грузії

Вівторок, 1 березня 2022, 13:13

Президент Румунії Клаус Йоганніс виступив за приєднання до ЄС України, а також Молдови та Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Румунія повністю підтримує інтеграцію України, а також Республіки Молдова та Грузії з Європейським Союзом. Місце цих партнерів ЄС – у європейській сім’ї, і Румунія зробить усе можливе, щоб це стало реальністю", - написав Йоганніс у Twitter.

Нагадаємо, після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. 

28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС, її вже зареєстрували. 

Того ж дня президенти 8 країн-членів ЄС підписали відкритого листа із закликом негайно надати Україні перспективу членства у ЄС та приступити до переговорів про вступ. Зараз, схоже, Угорщина не висуває жодних передумов.

1 березня очікується виступ Зеленського у Європарламенті, а також ухвалення резолюції ЄП, яка закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ, а тим часом продовжувати працювати над інтеграцією в єдиний ринок ЄС.

У ЄС вважають, що процедура розгляду заявки України може бути важливою для президента Зеленського з огляду на те, що це питання може бути потенційно використане на переговорах з РФ, оскільки Євросоюз - це проєкт, який базується на основі миру та вирішення конфлікту шляхом діалогу.

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