Президент Румунії - за інтеграцію в ЄС України, Молдови та Грузії

Президент Румунії Клаус Йоганніс виступив за приєднання до ЄС України, а також Молдови та Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Румунія повністю підтримує інтеграцію України, а також Республіки Молдова та Грузії з Європейським Союзом. Місце цих партнерів ЄС – у європейській сім’ї, і Румунія зробить усе можливе, щоб це стало реальністю", - написав Йоганніс у Twitter.

Romania🇷🇴 fully supports the integration of Ukraine🇺🇦, as well as of the Republic of Moldova🇲🇩 and Georgia🇬🇪, with the European Union🇪🇺. The place of these partners of the EU is within the European family, and Romania will do its best for this to become reality.