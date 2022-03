Президент Румынии – за интеграцию в ЕС Украины, Молдовы и Грузии

Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил за присоединение к ЕС Украины, а также Молдовы и Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Республики Молдова и Грузии с Европейским Союзом. Место этих партнеров ЕС – в европейской семье, и Румыния сделает все возможное, чтобы это стало реальностью", - написал Йоханнис в Twitter.

Romania🇷🇴 fully supports the integration of Ukraine🇺🇦, as well as of the Republic of Moldova🇲🇩 and Georgia🇬🇪, with the European Union🇪🇺. The place of these partners of the EU is within the European family, and Romania will do its best for this to become reality.