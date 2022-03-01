Президент Румынии – за интеграцию в ЕС Украины, Молдовы и Грузии

Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил за присоединение к ЕС Украины, а также Молдовы и Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Республики Молдова и Грузии с Европейским Союзом. Место этих партнеров ЕС – в европейской семье, и Румыния сделает все возможное, чтобы это стало реальностью", - написал Йоханнис в Twitter.

Romania🇷🇴 fully supports the integration of Ukraine🇺🇦, as well as of the Republic of Moldova🇲🇩 and Georgia🇬🇪, with the European Union🇪🇺. The place of these partners of the EU is within the European family, and Romania will do its best for this to become reality. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) March 1, 2022

Напомним, после вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС, ее уже зарегистрировали.

В тот же день президенты восьми стран-членов ЕС подписали открытое письмо с призывом немедленно предоставить Украине перспективу членства в ЕС и приступить к переговорам о вступлении. Сейчас, похоже, Венгрия не выдвигает никаких предпосылок.

1 марта ожидается выступление Зеленского в Европарламенте, а также принятие резолюции ЕП, призывающей институции ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление, а между тем продолжать работать над интеграцией в единый рынок ЕС.

В ЕС считают, что процедура рассмотрения заявки Украины может быть важной для президента Зеленского, учитывая, что этот вопрос может быть потенциально использован на переговорах с РФ, поскольку Евросоюз - это проект, базирующийся на основе мира и разрешения конфликта путем диалога.