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Британія вважає можливим виключення Росії з Ради Безпеки ООН

Вівторок, 1 березня 2022, 15:20

Речник прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона у вівторок заявив, що виключення Росії з Ради Безпеки ООН є одним із "варіантів", які наразі розглядаються. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє французьке Le Monde.

"На даному етапі прем'єр-міністр не зайняв позиції щодо цього (...) Ми хочемо бачити Росію дипломатично ізольованою, і ми розглянемо всі варіанти для цього", - заявив представник, якого запитали про можливе виключення Росії, як одного з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, у відповідь на вторгнення в Україну.

Зазначається, що таких прецедентів ще не було. 

У розділ 5 Статуту Організації Об'єднаних Націй йдеться про те, що якщо член Організації постійно порушує принципи, викладені в цьому Статуті, він може бути виключений з Організації Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки.

Нагадаємо, Верховна Рада України виступила із закликом про виключення Російської Федерації із Ради безпеки ООН.

У зверненні йшлося про те, що країна-терорист не має права там знаходитися і руйнувати самі основи світової безпеки. 

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку нового наступу Росії підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР. 

Чому українські дипломати оспорюють повноправне членство Росії, дивіться у нашому відео, а також читайте у матеріалі Сергія Сидоренка Росія фальсифікує своє членство в Радбезі та в ООН? Детально про звинувачення України

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у третій день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

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