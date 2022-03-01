Британія вважає можливим виключення Росії з Ради Безпеки ООН

Речник прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона у вівторок заявив, що виключення Росії з Ради Безпеки ООН є одним із "варіантів", які наразі розглядаються.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє французьке Le Monde.

"На даному етапі прем'єр-міністр не зайняв позиції щодо цього (...) Ми хочемо бачити Росію дипломатично ізольованою, і ми розглянемо всі варіанти для цього", - заявив представник, якого запитали про можливе виключення Росії, як одного з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, у відповідь на вторгнення в Україну.

Зазначається, що таких прецедентів ще не було.

У розділ 5 Статуту Організації Об'єднаних Націй йдеться про те, що якщо член Організації постійно порушує принципи, викладені в цьому Статуті, він може бути виключений з Організації Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки.

Нагадаємо, Верховна Рада України виступила із закликом про виключення Російської Федерації із Ради безпеки ООН.

У зверненні йшлося про те, що країна-терорист не має права там знаходитися і руйнувати самі основи світової безпеки.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку нового наступу Росії підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР.

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