Парламент України закликав виключити Росію із Ради безпеки ООН

Верховна Рада України виступив із закликом про виключення Російської Федерації із Ради безпеки ООН.

Про це йдеться у колективному зверненні керівництва українського парламенту та всіх депутатських фракцій та груп, пише "Європейська правда".

"Верховна Рада звертається до всього цивілізованого світу із закликом засудити і покарати державу-терориста Російську Федерацію.Останні дії РФ, яка продовжує повномасштабну війну проти суверенної України, можна розцінювати виключно як міжнародний тероризм", - йдеться у зверненні.

Парламентарі наголошують, що регулярні частини збройних сил РФ, терористичні диверсійні групи, які Кремль закидає в Україну, цілеспрямовано проводять ракетні атаки і обстріли житлових кварталів і цивільних об’єктів, об'єктів критичної інфраструктури в усіх українських містах.

"Терористи влучили ракетою в багатоквартирний житловий будинок в Києві. Ця атака за почерком нагадує дії терористів Аль-Каїди, які знищили торгівельний центр Нью Йорку в 2001 році", - заявляють депутати.

Вони закликали виключити Російську Федерацію з Радбезу ООН.

"Країна-терорист не має права там знаходитися і руйнувати самі основи світової безпеки. Закликаємо світ визнати Путіна воєнним злочинцем, посилити санкції не лише проти Путіна і його фашистського режиму, а проти всіх росіян, які несуть повну відповідальність за свою владу. Вони її обирали і підтримали політику терору проти суверенної України", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку нового наступу Росії підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР.

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