Британия считает возможным исключение России из Совета Безопасности ООН

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во вторник заявил, что исключение России из Совета Безопасности ООН является одним из "вариантов", которые сейчас рассматриваются.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает французское Le Monde.

"На данном этапе премьер-министр не занял позиции по этому поводу (...) Мы хотим видеть Россию дипломатически изолированной, и мы рассмотрим все варианты для этого", - заявил представитель, которого спросили о возможном исключении России, как одного из п постоянных членов Совета Безопасности ООН, в ответ на вторжение в Украину.

Отмечается, что подобных прецедентов еще не было.

В разделе 5 Устава Организации Объединенных Наций говорится, что если член Организации постоянно нарушает принципы, изложенные в настоящем Уставе, он может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.

Напомним, Верховная Рада Украины выступила с призывом об исключении Российской Федерации из Совбеза ООН.

В обращении говорилось, что страна-террорист не имеет права там находиться и разрушать сами основы мировой безопасности.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в выступлении на заседании Совбеза ООН почти сразу после начала нового наступления России поднял вопрос о том, насколько легально РФ стала членом Совбеза ООН вместо СССР.

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