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Внаслідок нападу Росії внутрішніми переселенцями стали близько 1 млн українців - ООН

Вівторок, 1 березня 2022, 15:22

За оцінками ООН, з моменту масштабного вторгнення Росії до України близько 1 млн українців переїхали в інше місце всередині країни, не рахуючи тих, хто вирушив за кордон.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro, цитуючи представницю Верховного Комісара ООН у справах біженців.

"Вже було багато уваги до тих, хто втік до сусідніх країн, але важливо пам’ятати, що багато постраждалих людей залишаються в Україні", - зазначила посадовиця, відповідальна за Україну, Кароліна Ліндгольм Біллінг.

"У нас ще немає конкретних цифр щодо кількості внутрішньо переміщених осіб, але за нашими оцінками це близько 1 млн осіб - ті, хто переїхав в інше місце всередині країни або прямо зараз в дорозі", - сказала вона на брифінгу.

Вона зазначила, що організація спробує збільшити обсяги допомоги для людей, що втекли від війни і залишаються всередині країни.

Напередодні повідомлялося, що за даними Агентства ООН у справах біженців, понад 360 000 людей вже покинули свої домівки в Україні з початку російського вторгнення. В ООН також вважають, що ще понад 4,5 мільйона можуть залишити країну, якщо бойові дії поширяться на більшу територію.

В уряді Польщі повідомили, що їхня країна прийняла вже близько 350 тисяч людей.

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