Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В результате нападения России внутренними переселенцами стали около 1 млн украинцев - ООН

Вторник, 1 марта 2022, 15:22

По оценкам ООН, с момента масштабного вторжения России в Украину около 1 млн украинцев переехали в другое место внутри страны, не считая тех, кто отправился за границу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro, цитируя представительницу Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Уже было много внимания к бежавшим в соседние страны, но важно помнить, что многие пострадавшие люди остаются в Украине", - отметила ответственная за Украину Каролина Линдгольм Биллинг.

"У нас еще нет конкретных цифр по количеству внутри перемещенных лиц, но по нашим оценкам это около 1 млн человек - те, кто переехал в другое место внутри страны или прямо сейчас в пути", - сказала она на брифинге.

Она отметила, что организация попытается увеличить объемы помощи для сбежавших от войны людей, остающихся внутри страны.

Накануне сообщалось, что по данным Агентства ООН по делам беженцев, более 360 000 человек уже покинули свои дома в Украине с начала российского вторжения. В ООН также считают, что еще более 4,5 миллионов могут покинуть страну, если боевые действия распространятся на большую территорию.

В правительстве Польши сообщили, что их страна приняла около 350 тысяч человек.

Читайте также: В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ ООН

Статьи

В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении

Заявка Украины о вступлении в ЕС имеет все шансы на удовлетворение. Процесс вступления запустится уже в марте.
1 марта 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Электрическое вступление в ЕС: что спасет украинскую энергосистему во время войны с РФ

Украинская энергосистема выдержала испытание первых дней войны. Чтобы избежать массовых отключений света в будущем, ЕС пошел навстречу Киеву (укр.)
1 марта 2022 — Елена Павленко, Богдан Серебренников, для Европейской правды

В Гаагу за геноцидом: что записала Украина в иске против России в Суд ООН

Мы подробно расскажем, какие аргументы приводит Украина, при чем здесь геноцид, а также как этот иск поможет в борьбе против агрессора (укр.)
28 февраля 2022 — Михаил Солдатенко , Дмитрий Солдатенко, для Европейской правды