В результате нападения России внутренними переселенцами стали около 1 млн украинцев - ООН

По оценкам ООН, с момента масштабного вторжения России в Украину около 1 млн украинцев переехали в другое место внутри страны, не считая тех, кто отправился за границу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro, цитируя представительницу Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Уже было много внимания к бежавшим в соседние страны, но важно помнить, что многие пострадавшие люди остаются в Украине", - отметила ответственная за Украину Каролина Линдгольм Биллинг.

"У нас еще нет конкретных цифр по количеству внутри перемещенных лиц, но по нашим оценкам это около 1 млн человек - те, кто переехал в другое место внутри страны или прямо сейчас в пути", - сказала она на брифинге.

Она отметила, что организация попытается увеличить объемы помощи для сбежавших от войны людей, остающихся внутри страны.

Накануне сообщалось, что по данным Агентства ООН по делам беженцев, более 360 000 человек уже покинули свои дома в Украине с начала российского вторжения. В ООН также считают, что еще более 4,5 миллионов могут покинуть страну, если боевые действия распространятся на большую территорию.

В правительстве Польши сообщили, что их страна приняла около 350 тысяч человек.

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