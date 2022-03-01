США висилають російського шпигуна, який працював в ООН
Сполучені Штати висилають російського "розвідника", який працює в ООН, заявив у вівторок представник місії США при ООН.
Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".
"28 лютого Сполучені Штати також ініціювали процес, що вимагає від'їзду одного співробітника російської розвідки, який працює в Організації Об'єднаних Націй, який зловжив своїми привілеями проживання у Сполучених Штатах", - заявили вони.
Висилка здійснюється на додаток до 12 російських дипломатів ООН, яким Вашингтон наказав залишити країну, пославшись на міркування національної безпеки.
Сьогодні Росія заявила, що вживе заходів у відповідь за висилку 12 осіб.
Прессекретар МЗС Марія Захарова заявила, що дії США "не залишаться без належної реакції та відповіді - не обов'язково симетричної".
Сполучені Штати заявили в понеділок, що вислані дипломати були "оперативниками розвідки", які "займалися шпигунською діяльністю, яка завдає шкоди нашій національній безпеці".
Як повідомлялося, напередодні в МЗС РФ також оголосили, що міністра Лаврова не пускають на зустріч ООН через нові санкції.
Перед тим Зеленський закликав генсека ООН позбавити Росію права голосу в Радбезі організації.