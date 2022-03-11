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Байден перерахував провали Путіна після початку війни в Україні

П'ятниця, 11 березня 2022, 17:50

Президент США Джо Байден, оголошуючи нові санкції проти Росії через війну в Україні, перелічив провали президента РФ Владіміра Путіна після початку вторгнення.

Про це повідомляє  "Європейська правда".

Байден сказав, що війна Путіна в Україні ніколи не стане переможною для нього.

"Він сподівався домінувати в Україні без бою – він провалився. Він хотів розколоти європейську рішучість – він провалився. Він хотів послабити трансатлантичний союз – він провалився. Він хотів розділити американську демократію з точки зору наших позицій – він провалився. Американський народ об’єднаний, світ об’єднаний і ми підтримуємо народ України", – сказав Байден.

Президент США додав, що сьогодні розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я казав йому, як і кожного разу, коли ми говорили, що Сполучені Штати стоять поруч з народом України, і що вони мужньо борються за захист своєї країни", – заявив президент США.

У своєму виступі Байден оголосив, що Сполучені Штати скасовують статус "найбільшого сприяння" для Росії, що передбачає постійні нормальні торгові відносини в США.

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