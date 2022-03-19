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Лавров звинуватив Польщу у бажанні захопити Західну Україну

Субота, 19 березня 2022, 17:51

Глава МЗС країни-агресора різко відреагував на ініціативу польського уряду направити в Україну миротворчу місію НАТО або іншої міжнародної організації.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

"Це демагогія, і НАТО зрозуміє, що вони повинні бути реалістичними", - стверджує Сергєй Лавров.

Він додає, що не виключає, "що якби це рішення було ухвалене, більшість миротворчих сил прийшла б з Польщі, і вона взяла б під свій контроль Західну Україну та Львів".  

В такому випадку, додає російський міністр, поляки "затрималися б там надовго, і, можливо, це і є метою плану".

Нагадаємо, віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський під час візиту до Києва 15 березня запропонував направити в Україну миротворчу місію.

Згодом міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні, але в США заявили, що присутність американських солдатів на території України лише продовжить війну.

Попри це, уряд Польщі готується представити ідею миротворчої місії в Україні на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради.

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Польща Війна з РФ роспропаганда

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