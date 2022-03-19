Лавров обвинил Польшу в желании захватить Западную Украину

Глава МИД страны-агрессора резко отреагировал на инициативу польского правительства направить в Украину миротворческую миссию НАТО или другой международной организации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой наOnet.pl

"Это демагогия, и НАТО поймет, что они должны быть реалистичны", - утверждает Сергей Лавров.

Он добавляет, что не исключает, что если бы это решение было принято, большинство миротворческих сил пришло бы из Польши, и она взяла бы под свой контроль Западную Украину и Львов.

В таком случае, добавляет российский министр, поляки "задержались бы там надолго, и, возможно, это и есть цель этого плана".

Напомним, вице-премьер правительства Польши и председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский во время визита в Киев 15 марта предложил направить в Украину миротворческую миссию.

Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак на встрече министров обороны НАТО представил проект создания миротворческой миссии в Украине, но в США заявили, что присутствие американских солдат на территории Украины только продолжит войну.

Несмотря на это, правительство Польши готовится представить идею миротворческой миссии в Украине на саммите НАТО и на встрече Европейского совета.