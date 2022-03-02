Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Болгарії впіймали на шпигунстві російського дипломата

Середа, 2 березня 2022, 13:23

У Болгарії впіймали на незаконній розвідувальній діяльності громадянина РФ з дипломатичним імунітетом. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".  

На сайті прокуратури повідомили, що за результатами спільної роботи Спеціалізованої прокуратури та Держагентства з нацбезпеки відкрито кримінальне провадження щодо злочинів проти інтересів Болгарії.

"Під час розслідування було встановлено, що громадянин РФ, який має дипломатичний імунітет, здійснював на території Болгарії незаконну розвідувальну діяльність, що несумісна з дипломатичними відносинами. Це суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини", - зазначають у тексті. 

Генпрокурор проінформував Міністерство закордонних справ про результати розслідування для подальших кроків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія Болгарія

Статті

Примусове вторгнення: що змінює участь військ Білорусі на боці РФ

Наскільки вагомою може стати військова підтримка Білоруссю агресії проти України? І для кого вона матиме більше негативних наслідків – для Києва чи для режиму Лукашенка?
2 березня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ

Заявка України про вступ до ЄС має всі шанси бути задоволеною. Процес вступу запуститься вже у березні.
1 березня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Електричний вступ до ЄС: що врятує українську енергосистему в часи війни з РФ

Українська енергосистема витримала випробовування перших днів війни. А щоб уникнути масових відключень світла у майбутньому, ЄС пішов назустріч Києву.
1 березня 2022 — Олена Павленко, Богдан Серебренніков, для Європейської правди