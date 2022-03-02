У Болгарії впіймали на шпигунстві російського дипломата

У Болгарії впіймали на незаконній розвідувальній діяльності громадянина РФ з дипломатичним імунітетом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

На сайті прокуратури повідомили, що за результатами спільної роботи Спеціалізованої прокуратури та Держагентства з нацбезпеки відкрито кримінальне провадження щодо злочинів проти інтересів Болгарії.

"Під час розслідування було встановлено, що громадянин РФ, який має дипломатичний імунітет, здійснював на території Болгарії незаконну розвідувальну діяльність, що несумісна з дипломатичними відносинами. Це суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини", - зазначають у тексті.

Генпрокурор проінформував Міністерство закордонних справ про результати розслідування для подальших кроків.