В Болгарии поймали на шпионаже российского дипломата
В Болгарии был пойман на незаконной разведывательной деятельности гражданин РФ с дипломатическим иммунитетом.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".
На сайте прокуратуры сообщили, что по результатам совместной работы Специализированной прокуратуры и Госагентства по нацбезопасности открыто уголовное производство по преступлениям против интересов Болгарии.
"В ходе расследования было установлено, что гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, осуществлял на территории Болгарии незаконную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями. Это противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях", - отмечают в тексте.
Генпрокурор проинформировал Министерство иностранных дел о результатах расследования для дальнейших шагов.