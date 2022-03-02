В Болгарии поймали на шпионаже российского дипломата

В Болгарии был пойман на незаконной разведывательной деятельности гражданин РФ с дипломатическим иммунитетом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

На сайте прокуратуры сообщили, что по результатам совместной работы Специализированной прокуратуры и Госагентства по нацбезопасности открыто уголовное производство по преступлениям против интересов Болгарии.

"В ходе расследования было установлено, что гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, осуществлял на территории Болгарии незаконную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями. Это противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях", - отмечают в тексте.

Генпрокурор проинформировал Министерство иностранных дел о результатах расследования для дальнейших шагов.