Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Болгарии поймали на шпионаже российского дипломата

Среда, 2 марта 2022, 13:23

В Болгарии был пойман на незаконной разведывательной деятельности гражданин РФ с дипломатическим иммунитетом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

На сайте прокуратуры сообщили, что по результатам совместной работы Специализированной прокуратуры и Госагентства по нацбезопасности открыто уголовное производство по преступлениям против интересов Болгарии.

"В ходе расследования было установлено, что гражданин РФ, обладающий дипломатическим иммунитетом, осуществлял на территории Болгарии незаконную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями. Это противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях", - отмечают в тексте.

Генпрокурор проинформировал Министерство иностранных дел о результатах расследования для дальнейших шагов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия Болгария

Статьи

История проигранных Россией войн говорит: не списывайте со счетов Украину!

Происходящее в Украине — это действительно война за Европу и ценности, на которых основана западная цивилизация.
2 марта 2022 — Ярослав Курфюрст, МИД Чехии

Принудительное вторжение: что меняет участие войск Беларуси на стороне РФ

Насколько весомой может стать военная поддержка Беларусью агрессии против Украины? И для кого она несет больше негативных последствий – для Киева или для режима Лукашенко? (укр.)
2 марта 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении

Заявка Украины о вступлении в ЕС имеет все шансы на удовлетворение. Процесс вступления запустится уже в марте.
1 марта 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда