Прем'єр Британії бачить підстави говорити про воєнні злочини Путіна в Україні

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що вже бачить підстави говорити про воєнні злочини російських окупаційних військ в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Прем’єр сказав про це під час сесії запитань-відповідей у парламенті.

"Те, що ми вже побачили з боку режиму Путіна, скидання боєприпасів на невинне цивільне населення - це, на мою думку, вже цілком може розцінюватися як воєнний злочин. І я вже знаю, що прокурор Міжнародного кримінального суду займається цим, і я переконаний, що вся Палата громад також підтримує це", - заявив Борис Джонсон.

Нагадаємо, 1 березня прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив, що розпочне розслідування ймовірних воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. З поданням щодо розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією і Білоруссю в Україні до Міжнародного суду звернулася Литва.

Прокуратура Польщі за наказом міністра юстиції Збігнєва Зьобро також почала розслідування злочину агресивної війни Росії проти України.